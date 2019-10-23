نيابة السودان تبحث تسليم البشير للجنائية الدولية

قالت وكالة الأنباء الرسمية في السودان ”سونا“، إن النائب العام، تاج السر علي الحبر، بحث، اليوم الأربعاء، مع وفد هيئة محامي دارفور، تسليم الرئيس السابق عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، والعدالة الانتقالية.

وبحسب الوكالة، فإن اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات ذات الصلة بهيئة محامي دارفور، منها ”تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، ومشروع تعديل القوانين السارية، وأداء مكتب مدعى عام جرائم دارفور، والعدالة الانتقالية“.

وذكر نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن الطرفين اتفقا على أن التوقيت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ“تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى“، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي 11 نيسان/أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأشار صالح، إلى أن النائب العام وعد بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة فيما يتعلق بالقوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية.

ولفت إلى أن النائب العام، وعد كذلك باتخاذ خطوات لتحسين أداء مكتب مدعى جرائم دارفور لضمان سيادة حكم القانون، وحتى يتمتع جميع المواطنين بالعدالة.

وفي كانون الثاني/يناير 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسة، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.