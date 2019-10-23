مصر تحتاج 18 مليار دولار لتفادي كوارث الأمطار (فيديو)

قالت الحكومة المصرية، إن تكلفة البنية الأساسية لإنشاء شبكة لتصريف المياه لتفادي كوارث الأمطار تبلغ 300 مليار جنيه، بما يعادل 18.6 مليار دولار، وهو ما اعتبره صعب التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وتشهد مصر خلال الساعات الماضية أمطارًا غزيرة أغرقت عدة أحياء بالعاصمة القاهرة، واستدعت تأجيل الدراسة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. كما ينتقد نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل هشاشة البنية التحتية خاصة في الأحياء الراقية شرق القاهرة.

لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار سعد نادر، قال في مداخلة هاتفية بقناة ”صدى البلد“ إن بلاده تواجه ”مشكلة تاريخية، وهي عدم وجود شبكات تصريف الأمطار التي تصل تكلفة إنشائها في محافظات القاهرة الكبرى إلى ما بين 200 و300 مليار جنيه“.

وتساءل المسؤول الحكومي: ”هل الأزمة التي تحدث يومًا أو يومين سنويًا أو كل عامين تستحق إنفاق هذا المبلغ الكبير؟ ولو كانت تستحق هل سيكون المواطنون سعداء حينما يتعطل المرور لإنشاء شبكات تصريف الأمطار؟“.

وأشار إلى مناشدة الحكومة لمواطني محافظات الدلتا ”تفادي الخروج غير المبرر الجمعة المقبلة، كون هناك تحذيرات من أمطار غزيرة، منعًا للتكدس المروري الذي قد يعيق الأجهزة التنفيذية من تصريف الأمطار.