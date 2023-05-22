يعرض في مهرجان كان.. "إن شاء الله ولد" فيلم أردني يروي كفاح امرأة ضد الذكورية

المخرج الأردني البالغ 38 عاماً، والذي قدّم أخيراً فيلمه الأول هذا في "أسبوع النقاد" ضمن مهرجان كان السينمائي، يصوّر الظلم الذي تتعرض له نوال (منى حوا) بعد وفاة زوجها المفاجئة، فبحسب القوانين المعمول بها في قضايا الميراث، يتعين توزيع كل مقتنيات زوجها، خصوصاً الشقة التي تعيش فيها، على ذوي المتوفى الأقربين، نظراً إلى أنّ ذرّيتهما تقتصر على ابنة واحدة.

لكنّ شقيق زوجها، وبمظهر العمّ اللطيف، يمارس ضغوطاً عليها للحصول على ما يعتبره حصته الشرعية من الإرث، وصولاً إلى تهديدها بسحب حضانة ابنتها منها.

وتُضطر نوال لمواجهة موقف شقيقها المتواطئ ضدها بحجة عدم الرغبة في إثارة فضيحة في العائلة.

وفي ظل الضغوط القوية، تدّعي نوال أنها حامل في محاولة لكسب الوقت.

نساء "قويات" ضد الظلم

ويقر المخرج بأن إحدى قريباته عاشت وضعاً مشابهاً، ويقول: "لقد دفعني ذلك إلى التساؤل عما كان سيحصل لو قالت هذه الفتاة: لا للتقاليد. كيف كانت ستتصرف؟".

ويشير الرشيد إلى أن عدم امتلاك نساء كثيرات زمام السيطرة على مصيرهن، والانتهاكات المتمادية لحقوقهن، أمر منتشر على نطاق واسع في العالم العربي.

ويلفت إلى أنّه سعى من خلال فيلمه لتسليط الضوء على هذه الحالات، قائلا: "نسمع دائماً مقولة إن المرأة نصف المجتمع، فكيف يمكن حرمانها من كل حقوقها؟، كيف نريد للمجتمع أن يتطور؟".