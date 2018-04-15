لنجاحها جماهيرياً.. إنتاج جزء ثان من “ولاد رزق” و”الفيل الأزرق” و”الكنز”

يبدو أن صناع السينما في مصر قرر بعضهم “اللعب في المضمون” مثلما يردد في الأمثال الشعبية بإنتاج أجزاء ثانية لأعمال شهدت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، فضلًا عن الإيرادات العالية التي حققتها.

“ولاد رزق” الذي تصدر شباك الإيرادات بموسم عيد الفطر في 2015، يأتي على رأس الأفلام التي تعود للأضواء من جديد بجزئه الثاني.

وتحت عنوان “ولاد رزق 2 عودة أسود الأرض”، أعلن المؤلف صلاح الجهيني بدء كتابة الجزء الثاني من الفيلم، من خلال نشر صورة لغلاف السيناريو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويستعد المخرج طارق العريان لعقد جلسات عمل مع صلاح الجهيني يضع خلالها الترتيبات اللازمة لتصوير الجزء الثاني، بحسب تصريحات صحفية.

“ولاد رزق”، الذي وصلت إيراداته إلى 23 مليون جنيه، تدور أحداثه حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة، على عهد قديم بينهم لتركها في يوم من الأيام، إلى أن فجرت عملية فاشلة الخلافات بينهم.

ويتسبب الخلاف في أن يتركهم الأخ الأكبر والعقل المدبر رضا رزق، الذي يجسده أحمد عز، ليعمل في ورشة العائلة ويتزوج من الفتاة التي أحبها، فيما يقع الباقون في صفقة مع تاجر مخدرات، يتعرضون خلالها للخيانة ومطاردة الشرطة.

والجزء الأول كان من بطولة أحمد عز وسيد رجب وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح وكريم قاسم ونسرين أمين وندى موسى وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاجه بالتعاون مع زوجته المطربة السورية أصالة نصري.

وعلى الجانب الآخر، تعاقدت شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي، مع المؤلف أحمد مراد لكتابة الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق”.

الفيلم الذي تربع على عرش إيرادات عيد الفطر في 2014 تخطى حاجز الـ 31 مليون جنيه، بعد أن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في ذلك الوقت.

ويمزج الفيلم المقتبس عن رواية أحمد مراد التي تحمل نفس الاسم بين الإثارة والخرافة من خلال رصده لحياة طبيب نفسي يدعى يحيى ويجسده كريم عبدالعزيز يتعرض لأزمات كبيرة ينقطع على إثرها عن العمل.

وبعد غياب 5 سنوات يعود يحيى للعمل بمستشفى العباسية للأمراض النفسية وحين يطلب منه كتابة تقرير عن مريض، يكتشف أنه صديق قديم له ومتهم في قضية قتل، الأمر الذي يدفعه إلى معرفة الحقيقة من خلال إزاحة الستار عن الغموض المحيط بالجريمة.

و”الفيل الأزرق” من بطولة كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم ولبلبة وشيرين رضا ومحمد ممدوح ودارين حداد وعايدة رياض تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج كامل أبو علي.

ويستعد صناع فيلم “الكنز” لعرض الجزء الثاني للعام التالي على التوالي بعد طرح جزئه الأول في عيد الأضحى الماضي.

العمل الذي حقق إيرادات تصل إلى 19 مليون جنيه، بعد 80 يومًا من طرحه بدور العرض السينمائي، تدور أحداثه بين العصر الفرعوني والعثماني والنصف الأول من القرن العشرين خلال حكم الملك فاروق من خلال البطل العائد من أوروبا بعد دراسته لعلم المصريات.

ويكتشف البطل بعد عودته لمنزل العائلة أن والده ترك له وصية مسجلة يروي فيها تفاصيل حياته بجانب برديات تعود لفترة حكم الملكة حتشبسوت.

و”الكنز” من بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأحمد رزق وسوسن بدر وروبي وأمينة خليل وهيثم أحمد زكي وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وقصة وإخراج شريف عرفة وإنتاج وليد صبري.