بغياب السقا وكريم.. هل يتصدر محمد رمضان دراما رمضان بـ”نسر الصعيد”؟

لازمَ سوءُ الحظ الفنان المصري محمد رمضان على شاشة السينما في تجاربه الأخيرة، فقد جاء فيلم “الكنز” الذي قام ببطولته في الترتيب الثاني بعد فيلم “هروب اضطراري” للفنان أحمد السقا، كما سرق أحمد عز الأضواء منه بفيلم “الخلية” والذي تزامن عرضه مع فيلم “جواب اعتقال” لمحمد رمضان.

وفي الدراما التلفزيونية يراهن محمد رمضان على مسلسل “نسر الصعيد” الذي تقرر عرضه في رمضان المقبل، ويجسد خلاله دور ضابط في القوات المسلحة تقرر نقله للعمل في سيناء لمواجهة خطر الإرهاب، ويحاول رمضان في تجربته الدرامية الجديدة أن يتصدر القمة مرة ثانية، فهل سينجح في ظل غياب أحمد السقا وكريم عبدالعزيز؟.

تحدثت في الموضوع الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، قائلة: “يمتلك محمد رمضان قاعدة جماهيرية كبيرة ولديه أرشيف فني يؤهله لتصدر المشهد والمنافسة بقوة ولكن النجومية وحدها لا تكفي لصناعة عمل فني كامل المواصفات، فيجب أن يكون المسلسل من حيث الكتابة وفريق العمل على مستوى جيد”.

وتابعت البشلاوي لإرم نيوز: “بكل تأكيد غياب نجوم في حجم السقا وكريم عبدالعزيز سيجعل الجمهور يركز فقط مع محمد رمضان ويسمح له بالتوهج أكثر، لا أحد يختلف على موهبة وحضور محمد رمضان لكن يجب أن يقدم عملاً فنيًا جيدًا”.

وفى السياق ذاته، تحدث الناقد نادر عدلي قائلاً: “أتوقع أن تكون المنافسة ساخنة؛ لأن أحمد عز موجود على الساحة في موسم دراما رمضان وبمسلسل ضخم ويتحدث أيضًا عن الإرهاب والتطرف وقد سبق أن سرق أحمد عز الأضواء من محمد رمضان في السينما من خلال فيلم (الخلية)”.

وأضاف لإرم نيوز: “أرى أن المنافسة سوف تصب في صالح المشاهد ولا يجب أن ننسى وجود الفنان الكبير يحيى الفخراني العائد بمسلسل كوميدي عنوانه (بالحجم العائلي) وكذلك عادل إمام بمسلسل (عوالم خفية)، ومحمد رمضان فنان مجتهد ولكن النجاح لا يعتمد على فنان واحد”.

ومن جانبها، قالت الفنانة وفاء عامر، التي تشارك محمد رمضان بطولة مسلسل “نسر الصعيد” لإرم نيوز: “أثق إلى حد كبير أن محمد رمضان سوف يكون رقم واحد في رمضان 2018، لأنني أشارك في بطولة العمل وأعلم جيدًا أنه عمل فني رائع من جهة الكتابة والتصوير، ويؤدي فيه رمضان دورًا جديدًا ومختلفًا، ويعد المسلسل التجربة الدرامية الثانية التي تجمعني بمحمد رمضان، إذ كان اللقاء الأول من خلال مسلسل (ابن حلال)، ومن خلال العملين أودُّ الإشارة إلى أنه فنان ملتزم ولديه موهبة كبيرة ويتوحد مع الشخصيات التي يجسدها على الشاشة”.