راقصة مصرية شهيرة تتوصل لحل مع مصلحة الضرائب

بعد اتهامها بالتهرب الضريبي، تصالحت الراقصة المصرية فيفي عبده مع مصلحة الضرائب، وذلك عبر سداد مبلغ 107 آلاف جنيه و25% كجزء من الضريبة والتعويضات، مع التعهد بتقسيط 75% من المبلغ المتبقي.

وحتى تتم إجراءات التصالح النهائية مع فيفي عبده، يجب أن تتلقى نيابة التهرب من الضرائب موافقة عمرو الجارحي وزير المالية، وإرسال ملف السداد كي يتم حفظ القضية بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وفوجئت عبده بإحالتها للنيابة العامة بتهمة إخفاء نشاطها الفني، وعدم تسجيل إيراداتها، لكنها نفت الأمر، مشددةً على أنه “ليس له أساس من الصحة، وأن هناك خطأ ما”، مؤكدة أنها “ستعمل على إصلاحه، خاصة أنها على مدار مشوارها الفني لم تتعرض لمثل تلك الأزمة”.

وبالفعل توجه المحاسب القانوني الخاص بها إلى مصلحة الضرائب، لتقديم كافة المستندات والأدلة التي تثبت صحة موقفها القانوني.

وتعود الأزمة إلى اكتشاف إخفاء فيفي عبده لإيراداتها الحقيقية، خلال سجلات الضرائب لعام 2016، الأمر الذي دعا مصلحة الضرائب إلى فحص جميع إيراداتها من قبل فترة التهرب.

ورفعت مصلحة الضرائب مذكرة إلى وزير المالية لفحص سجلاتها، الأمر الذي وافق عليه الوزير وأمر بإحالة الملف إلى نيابة التهرب من الضرائب.

ووجهت إلى الفنانة المصرية اتهامات بإخفاء نشاطها الفني الحقيقي، وإدخال معلومات خاطئة عن دخلها السنوي خلال الإقرار الذي قدمته عن عام 2016، إلى مصلحة الضرائب.