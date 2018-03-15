فيفي عبده ترد على اتهامات طالتها بالتهرب الضريبي

نفت الفنانة المصرية فيفي عبده تهربها من دفع الضرائب إلى السلطات المصرية، في أعقاب اتهامات وجّهت إليها من قبل وزارة المالية المصرية بالتهرب الضريبي، حيث أكدت الوزارة إحالة ملف الفنانة إلى نيابة الأموال العامة.

وتابعت الفنانة المصرية في تصريحات لإرم نيوز أن “هذا الكلام مستحيل يحدث أنا ملتزمة جدًا ومن الصعب أن أهرب من سداد الضرائب التي أعتبرها حق بلدي ووطني”.

وأشارت عبده إلى أنها كلّفت أحد المحامين بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الموقف مع وزارة المالية، متابعة: “حتى هذه اللحظة لم يتم استدعائي بشكل رسمي”.

وكان مصدر بوزارة المالية قال في وقت سابق اليوم لإرم نيوز، إن الوزارة أحالت الفنانة فيفي عبده إلى نيابة الأموال العامة، بتهمة إخفاء نشاطها الفني الحقيقي وعدم تسجيل إيرادات أعمالها الفنية.