روسيا تعلّق عرض فيلم إيراني عن سفّاح يلاحق مومسات

منعت السلطات الروسية الثلاثاء دور السينما من مواصلة عرض فيلم إيراني يتناول قصة سفاح يلاحق مومسات وكان من بين الأعمال المتنافسة في مهرجان كان السينمائي عام 2022.

ويستند فيلم "عنكبوت مقدس" (هولي سبايدر) للمخرج الإيراني الدنماركي علي عباسي، إلى قصة حقيقية لمحارب قديم في الحرب العراقية الإيرانية يقتل 16 مومسًا في أوائل العام 2000 في مدينة مشهد الإيرانية.

وبعدما بدأ عرض الفيلم في روسيا بتاريخ الـ11 من أيار/مايو، سحبت وزارة الثقافة رخصة توزيعه بعد أقل من أسبوع.