تونس تحتفي بـ"الكتاب الوطني" وسط صعوبات اقتصادية وتغطية إعلامية "خجولة"

تحتفي تونس بمعرض "الكتاب الوطني" وسط أزمة حادة تُحاصر دور النشر وسوق توزيع الكتب، جراء تداعيات صعوبات اقتصادية تشهدها البلاد، ووسط تغطية إعلامية "خجولة" كما يرى البعض.

وقالت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاطا القرمازي، إن "هذه التظاهرة بدأت تنحت لها مسلكًا مخصوصًا في تسويق الكتاب التونسي وربط الصلة بينه وبين القارئ من مختلف الأجيال".

وأضافت في تصريحات صحفية لدى افتتاح المعرض، أن "هذه التظاهرة من شأنها أن توفّر للعموم مختلف المنشورات التونسية في تنوّع أشكالها الإبداعية والمعرفية والعلمية حتى تنشط الحركة التجارية في هذا المجال وتوفّر للناشر التونسي فرص عرض إصداراته والتعريف بها".

تحد كبير

من جانبه؛ علق الروائي والكاتب التونسي، محمد عيسى المؤدب على هذه التظاهرة بالقول، إن "تنظيم معرض الكتاب الوطني في هذه الفترة التي تشهد فيها تونس صعوبات اقتصاديّة واجتماعيّة هو تحدٍّ كبير، بل هو انتصار للكتاب التّونسي".

وبين في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "المعرض الوطني غاب كما غاب المعرض الدّولي في العام الماضي، فشهد سوق توزيع الكتاب التّونسي كسادًا وأزمة حقيقيّة للكتّاب والنّاشرين على حدٍّ سواء".