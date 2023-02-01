رواية "الأفق الأعلى".. كاميرا تراقب تحركات الإنسان

تضع الروائية السعودية فاطمة عبد الحميد، الموت كراوٍ لأحداث السرد في روايتها "الأفق الأعلى"، والتي تناقش زحام المواقف والتفاصيل الإنسانية اليومية، ورغبات البشر وتلاحمها، والتدخل المحسوم للموت بين كل ذلك.

الرواية صادرة عن دار مسكيلياني للنشر، ومتأهلة للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربي 2023.

وترتكز الرواية بأحداثها إلى شخصية سليمان، الذي تحرف أمه مسار حياته، لتنقله من حياة الطفولة لحياة الرجال، عبر تزويجه في سن الثالثة عشرة، من نبيلة التي تكبره بأحد عشر عامًا.

وتكشف الأحداث فيما بعد، أن الحياة تمضي في إطار صراع رغبات للشخصيات، فما بين رغبة الأم حمدة، وسيطرتها على ابنها، تحولت حياة سليمان إلى رغبة في تعويض متأخر، إذ إن الحب الذي لم يعشه في شبابه، انطلق نحو عيشه في شيخوخته.

من حوار بين نبيلة وسليمان: "أتعْلَم، حتى المسنون يحبون اللعب، وأمك تريد أن ننجب أطفالاً لتلعب معهم، فلنصنع لها لعبة تلهيها عنك".