"لابد أن أموت".. وفاة الأديب السوري شوقي بغدادي

بعد حياة حافلة بالأدب والإبداع والتفرد بجماليات النص الشعري، فُجع الوسط الثقافي والأدبي برحيل الشاعر والأديب المبدع الأستاذ شوقي بغدادي أحد أهم الرموز والأسماء الشعرية في سوريا والوطن العربي في العصر الحديث عن 93 عامًا.

ومن المعروف أن بغدادي كان صاحب الدور الفاعل في تأسيس أول تنظيم أدبي سوري، العام 1951، والذي عُرف بـ"رابطة الكتاب السوريين" إلى جانب شخصيات أدبية وثقافية سورية مازال لها ألقها الثقافي، مثل: حنا مينة، وسعيد حورانية، وفاتح المدرس، وغيرهم، كما كان له الدور المهم والكبير في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا العام 1969.

ولعل من أهم ما يميز تجربة الأديب شوقي بغدادي انحيازه لقضايا الفقراء والمظلومين من أبناء أمته، إذ شغلته أفكار العدالة الاجتماعية والمساواة، مما جعله في شبابه ماركسيًا شرسًا، وسجن بسبب توجهه الفكري ذاك في عهد دولة الوحدة، العام 1959، مدة 9 أشهر.

لكنه ما لبث أن ترك هذا التوجه، عندما رأى أنه "أدى إلى تكوين الدولة البوليسية التي لا تحقق هذه الأهداف بل وتظلم الناس بسببها"، كما ذكر في أحد حواراته.