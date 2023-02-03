الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي: نادرًا ما أجد ناقدًا حقيقيًّا للرواية

تنتصر الكاتبة الإماراتية ريم الكمالي في كتاباتها للإنسان عبر شخصياتها من أزمنة مختلفة، وتتنقل في رواياتها عبر التاريخ وما يحمله الزمان والمكان من رمزية، لتسرد للقارئ ما عجزت عنه تلك الشخصيات عن البوح به وتمنحهم فرصة مواجهة أفكارهم الخفية التي آمنوا بها يوما ما، بحسب وصفها.

وتؤكد الكمالي، في حوارها مع "إرم نيوز،" أنها لا تكتب تاريخا إنما الإنسان حين كانت الكتابة الإبداعية غير مرحب بها.. ولأنها تريد أن تكتب وتقدم إبداعا بشكل مختلف، ترى أنه من الضروري ارتياد المجهول في السرد واختراع القول في الأسلوب الفني والكتابي.

وريم الكمالي روائية إماراتية متحصلة على دبلوم في الدراسات الاجتماعية، وبكالوريوس في التاريخ، وتركز في كتاباتها على اللغة العربية ومكانتها في الفضاء العام الإماراتي، وأدب الرحلات، وعلى تاريخ المنطقة القديم، ولها ثلاث روايات، هي : "سلطنة هرمز"، "تمثال دلما"، "يوميات روز".

وفي العام 2022 رشحت روايتها " يوميات روز" في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر"، والقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.