عبد الرزاق درباس: الشعر العربي يصارع القبح ويطفئ حرائق الحروب

يقول الشاعر السوري عبد الرزاق درباس إن الشعر العربي يتفاعل مع مجريات الأحداث العالمية بقوة، ويصارع القبح، فهو بلسم للشفاء ورسول للسلام في زمن الحروب والأحقاد، حسب تعبيره.

ويلفت درباس، في حواره مع "إرم نيوز"، إلى أنه يستمد لغته من الحياة بكل ما فيها، ومن الريف السوري الجميل، حيث نشأته الأولى التي أثرت على مسيرته الشعرية والأدبية الثرية والمتنوعة، والتي توجت مؤخرا بتكريمه في مهرجان الشارقة للشعر العربي كأحد أبرز الشعراء العرب.

والدكتور عبد الرزاق درباس من مواليد سوريا عام 1965، ويقيم في دولة الإمارات منذ 1997، وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية في الشعر والقصة وأدب الأطفال، وله عدة دواوين شعرية مطبوعة، منها "ليلى وأحلام الرجال"، و"عابر سبيل"، و"عصافير الدم"، و"أجنحة الكلام"، و"وشم على جدار الروح"، و"مع انحناء ضلوعي"، وغيرها.