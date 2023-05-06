"ملحمة رأس الكلب" لمحمد أبوزيد.. حكاية مدينة سريالية ملعونة بـ"سؤال التيه"

رجل برأس كلب

وتقود دفة الرواية، الصادرة مؤخرًا عن دار "الشروق" المصرية، "دو" و"لبنى"، وهما فتاتان في عمر العشرين تكتشفان مشاعر الوحدة مبكرًا، وتشتركان في نظرتهما العاطفية للحياة، فـ"دو" تدوّن في دفتر مذكراتها الأزرق قائمة بأسماء عُشاق خياليين مرّوا في حياتها دون أن يعرفوا ذلك، وهي قائمة تشمل سائقي حافلات، وبائعي سوبر ماركت، ورُكاب حافلة عابرين، جميعهم كانت تضيفهم في دفترها الأزرق كعشاق أحبتهم في خيالها من طرف واحد، وكانت تتشارك سر قصص حبها الخيالية مع "لبنى" صديقتها الوحيدة التي لم تفقد يومًا حلمها بأن تصير ساحرة تقليدية تطير فوق مكنسة بعدما تُتمتم بتعويذة.

ويجمع عامل "الغرابة" العالمين النفسي والدرامي لكل من "دو" و"لبنى"، اللتين تصادفان رجلًا له جسد بشري، لكن برأس كلب.

"كان يرتدي بنطال جينز أزرق، وقميصًا أبيض بياقة زرقاء، وحزامًا أسود، وكان له رأس كلب: فم كلب، وأنف كلب، وعينا كلب". وهذه الملامح، هي التي يطل بها بطل الرواية الرئيس.

ووفق أبوالنصر، يواجه بطل الرواية اختبارًا مصيريًا بعد انتزاعه من عالم البشر إلى عالم ممسوخ يدفعه للبحث في تاريخه عن سبب منطقي لهذا المصير. في المقابل تتوحّد "دو" مع سؤال البطل عن مصيره بعدما تقع في حبه، وتسعى "لبنى" إلى استدعاء طاقاتها السحرية لإعادة رأسه الحقيقي له من جديد. فتبدو رحلة الثلاثة أقرب لمغامرة خرافية، بحثًا عن تبادل التعاطف والإيمان بالمعجزات في عالم مُترع بقسوة البشر وأحكامهم العنيفة.