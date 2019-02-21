سجن ناشر مصري 5 سنوات لتوزيعه كتاب“الملاك أشرف مروان“ المحظور

المصدر: إ ف ب

أيدت محكمة استئناف عسكرية في مصر يوم الرابع من الشهر الجاري، حكمًا بحبس مؤسس دار نشر ”تنمية“ خالد لطفي خمس سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لتوزيعه النسخة العربية من الكتاب الإسرائيلي ”الملاك: أشرف مروان“، بحسب محامٍ وعاملين في الدار.

وقال المحامي حافظ أبو سعدة، اليوم الخميس إنه ”شاهد خالد لطفي بالمصادفة في الرابع من شباط/فبراير الجاري أثناء وجوده في المحكمة العسكرية مع أحد موكليه وعرف منه أن محكمة استئناف عسكرية أيدت حكمًا بحبسه 5 سنوات في نفس اليوم“.

وأكد أبو سعدة، أن “ الحكم ما زال غير نهائي ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض العسكرية“.

وقال عاملون في دار نشر تنمية التي أسسها خالد لطفي (37 عامًا)، طالبين عدم الإفصاح عن هوياتهم، إنه ألقي القبض عليه في نيسان/إبريل 2018 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية لقيام الدار التي يترأسها بتوزيع النسخة العربية من كتاب ”الملاك: أشرف مروان“ الصادر عام 2016 للكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف.

ويروي الكتاب قصة أشرف مروان صهر الرئيس المصري الأسبق، ويقول إنه كان عميلًا لإسرائيل.

وصدرت النسخة الإنكليزية من هذا الكتاب بعنوان ”الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل”.

ولكن المسؤولين المصريين ينفون أن مروان كان جاسوسًا، وأقيمت له جنازة رسمية في القاهرة، حضرها كثير من المسؤولين الكبار آنذاك وكان جثمانه ملفوفًا بعلم مصر، بعد وفاته في لندن حزيران/يونيو 2007 .

وقال أحد العاملين في الدار ”ألقي القبض على خالد لطفي في نيسان/إبريل 2018 وصدر حكم أول درجة ضده في تشرين الأول/أكتوبر من محكمة عسكرية ثم أيدته محكمة الاستئناف العسكرية في الرابع من الشهر الجاري“.

وأضاف أن ”دار تنمية أتلفت كل النسخ العربية لديها من هذا الكتاب في أيلول/سبتمبر 2017 بعد أن عرفنا أن توزيع الكتاب قد يكون مخالفًا للقانون“.