ردًا على إسرائيل.. الرقابة المصرية توافق على فيلم “العميل” عن “وطنية أشرف مروان”

في رد فعل سريع على إعلان شركة “نتفليكس” طرح فيلم “الملاك” الذي يتناول شخصية أشرف مروان، صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر ويؤكد دوره كواحد من أهم جواسيس إسرائيل في القرن العشرين، قررت الرقابة المصرية إعطاء الضوء الأخضر لفيلم “العميل”، بعد تعثره مدة عامين في العرض على الجهات المختصة.

وأعطت الرقابة في مصر موافقتها للسيناريست هاني سامي على فيلم “العميل” الذي يحكي عن وطنية وبطولات أشرف مروان، وذلك بعدما ظل مدة عامين معروضًا على الرقابة والجهات المختصة.

وقال سامي، في تصريحات صحفية، إنه قدّم فيلمه عن أشرف مروان للرقابة منذ عامين، أي قبل صدور كتاب “الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ أسرائيل” للمؤلف الإسرائيلي يوري بار جوزيف.

وأوضح أن الموافقة على العمل جاءت في توقيت مناسب، وذلك لمحاربة الفكر الإسرائيلي الذي يروج لادعاءات باطلة عن الراحل أشرف مروان، ويظهره جاسوسًا لهم في حين أن العكس هو الصحيح.

وتابع: “فيلم العميل سيكشف عن خداع مروان لإسرائيل حتى النهاية وسيقدم مفاجآت غير سارة وأسرارًا صادمة للإسرائيليين”.

يذكر أن فيلم “الملاك” الإسرائيلي سيتم طرحه في دور العرض 14 سبتمبر المقبل، وبمجرد الإعلان عنه ظهرت موجة من الجدل في مصر، إذ رأى فريق أنه فصل جديد من الفصول التي تكتبها إسرائيل لتزوير التاريخ وأنها تريد أن تلوث سمعة مروان، بينما يرى آخرون أن الفيلم يعد إدانة صريحة لأشرف مروان، لأنه لو لم يكن مفيدًا وعميلًا مخلصًا لإسرائيل، لما احتفت به وصنعت من أجله فيلمًا ضخمًا.