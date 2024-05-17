متضامناً مع نساء غزة.. انطلاق مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بمصر
انطلقت الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، الخميس، بالمسرح المكشوف لدار الأوبرا المصرية بمشاركة 13 عرضا مسرحياً.
وتشارك في المهرجان كل من مصر والمغرب والعراق واليابان وإسبانيا والنمسا إضافة إلى تونس (ضيف الشرف).
وجاء المحور الفكري للدورة الثانية تحت شعار (مبدعات تحت القصف) تضامناً مع النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والدول الأخرى المنكوبة بالصراعات والنزاعات المسلحة.
وكرم المهرجان في الافتتاح اسم الممثلة المصرية الراحلة عايدة عبدالعزيز التي تحمل هذه الدورة اسمها وكذلك مصممة الرقص المصرية كريمة منصور واسم الممثلة التونسية الراحلة رجاء بن عمار واسم الناقد المصري الراحل محمود نسيم واسم الممثلة المصرية الراحلة سهام عبدالسلام.
وقالت المخرجة والممثلة العراقية عواطف نعيم التي تسلمت تكريمها في الحفل أيضاً: "سعيدة وممتنة بوجودي في هذا المحفل الرائع، وسعيدة لأن هناك من يفكر بالمرأة بشكل حقيقي فيقيم لها مهرجانا يحمل اسماً مهماً في التاريخ... إيزيس".
واحتفى المهرجان بالمكرمين عن الدورة الأولى الذين لم يتسن تسلمهم للدروع وفي مقدمتهم الكاتبة الراحلة فتحية العسال.
واستهل المهرجان برنامجه بعرض الرقص المعاصر (في يوم وليلة) في مركز الهناجر للفنون من تصميم وإخراج نرمين حبيب التي شاركت أيضا في تقديمه على المسرح مع شيرين حجازي وميريت ميشيل ونغم صلاح.
ويطرح العرض رؤية 4 نساء تجاوزت أعمارهن الثلاثينات والأربعينات للتغيرات الاجتماعية التي عاصرنها كما يتناول بعض الأفكار الراسخة عن جسد المرأة وتحولاتها الفسيولوجية والنفسية في قالب ساخر.
وتستمر عروض المهرجان حتى 22 مايو/ أيار على مسارح السلام والطليعة والهناجر وقصر الأمير طاز في حي الخليفة إضافة إلى مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.
وبجانب العروض المسرحية ينظم المهرجان 8 ورش فنية في التمثيل والكتابة والسينوغرافيا والإدارة الثقافية كما يقيم 5 معارض للأشغال والمنتجات اليدوية والأزياء.
وكان المهرجان الذي أقيمت دورته التأسيسية في 2021 قد تأجل ثلاث سنوات لاستكمال هيكله المؤسسي قبل أن يعود تحت مظلة مؤسسة جارة القمر بدعم من وزارة الثقافة والشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة.