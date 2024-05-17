متضامناً مع نساء غزة.. انطلاق مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة‎ بمصر

انطلقت الدورة الثانية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، الخميس، بالمسرح المكشوف لدار الأوبرا المصرية بمشاركة 13 عرضا مسرحياً.

وتشارك في المهرجان كل من مصر والمغرب والعراق واليابان وإسبانيا والنمسا إضافة إلى تونس (ضيف الشرف).

وجاء المحور الفكري للدورة الثانية تحت شعار (مبدعات تحت القصف) تضامناً مع النساء الفلسطينيات في قطاع غزة والدول الأخرى المنكوبة بالصراعات والنزاعات المسلحة.

وكرم المهرجان في الافتتاح اسم الممثلة المصرية الراحلة عايدة عبدالعزيز التي تحمل هذه الدورة اسمها وكذلك مصممة الرقص المصرية كريمة منصور واسم الممثلة التونسية الراحلة رجاء بن عمار واسم الناقد المصري الراحل محمود نسيم واسم الممثلة المصرية الراحلة سهام عبدالسلام.

وقالت المخرجة والممثلة العراقية عواطف نعيم التي تسلمت تكريمها في الحفل أيضاً: "سعيدة وممتنة بوجودي في هذا المحفل الرائع، وسعيدة لأن هناك من يفكر بالمرأة بشكل حقيقي فيقيم لها مهرجانا يحمل اسماً مهماً في التاريخ... إيزيس".

واحتفى المهرجان بالمكرمين عن الدورة الأولى الذين لم يتسن تسلمهم للدروع وفي مقدمتهم الكاتبة الراحلة فتحية العسال.

واستهل المهرجان برنامجه بعرض الرقص المعاصر (في يوم وليلة) في مركز الهناجر للفنون من تصميم وإخراج نرمين حبيب التي شاركت أيضا في تقديمه على المسرح مع شيرين حجازي وميريت ميشيل ونغم صلاح.