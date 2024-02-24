المسرح المغربي يتراجع بشكل ملحوظ على التلفزيون الرسمي

لم تعد القنوات التلفزيونية المغربية حريصة على إدراج عروض مسرحية مغربية ضمن شبكة برامجها كما كان الأمر في السنوات الماضية من نهاية التسعينات وبداية الألفية، عندما كان التلفزيون الرسمي يبث أكبر المسرحيات المغربية.

واستطاع التلفزيون المغربي آنذاك أن يُعرّف المشاهدين المغاربة بمجموعة من الأعمال المسرحية التي كانت تُعرض بشكل أساسي في مدن المركز غالبا.

ويبقى المسرح المغربي، اليوم، شبه مجهول داخل التلفزيون الرسمي، مقارنة بسنوات خلت ظل فيها المسرح المغربي مُتربعا على عرش الشاشة المغربية، إذ كان الفرصة الوحيدة لبعض المواطنين لمشاهدة أعمال المسرح المغربي.