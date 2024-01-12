مهرجان المسرح العربي في بغداد.. "أبو الفنون" يعود بقوة

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية أحمد العلياوي، لـ"إرم نيوز"، "إن هناك اهتماما حكوميا كبيرا بالمجال الثقافي والفني، وإقامة مهرجان المسرح العربي محطة مهمة للعراق للعودة إلى احتضان النشاطات الثقافية والفنية العربية، والحكومة عملت ما تستطيع لإنجاح المؤتمر".

وبين العلياوي "أن العراق يملك كل الإمكانيات من أجل احتضان كل النشاطات الثقافية والفنية، خاصة أنه منفتح على كل دول المنطقة والعالم، ونعتقد أن المرحلة المقبلة سيكون فيها العراق محطة لانطلاق الكثير من النشاطات والأعمال الفنية والثقافية المختلفة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تريد تطوير القطاع الثقافي والفني، وهذا المهرجان سيكون عاملا مهما لتطوير هذه القطاعات، خصوصاً أن هناك اهتماما عربيا كبيرا في دعم الثقافة والفنون في العراق، خاصة في مجال المسرح والتلفزيون، والحكومة العراقية خصصت مبالغ كبيرة لدعم هذا القطاع".