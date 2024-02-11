الشاعرة الألمانية يونا بوركهارت لـ"إرم نيوز": الأمومة عطلت مسيرتي الشعرية

وتعد يونا أحد أبرز الأصوات النسائية في الشعر الألماني المعاصر، وتشكل مع زوجها تيوباس واحدة من أشهر الثنائيات الأدبية على الساحة الأوربية حاليا، وتُرجمت أشعارها إلى أكثر من 15 لغة، كما أنها قامت مع زوجها بترجمة أكثر من 100 ديوان شعري على مستوى العالم إلى الألمانية.

وتؤكد أن الترجمة بالنسبة إليها رسالة تتعلق بصنع جسر للتواصل الثقافي بين الشعوب والانفتاح على تجارب إبداعية مختلفة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، سواء كانت مكتوبة بالإسبانية أم بالإنجليزية أوالبرتغالية وتقديمها للقارىء الألماني تحقيقا لما يمكن تسميته بمبدأ "العدالة الثقافية" والتي تعني إتاحة المجال للأصوات المختلفة في الحصول على فرصة متكافئة في التعبير عن النفس والوصول للآخر.

وتتميز تجربة يونا بالهوية المركبة وتداخل الثقافات؛ إذ إنها أرجنتينية أيضا من ناحية الأم وهو ما تعلق عليه قائلة: "عشت جزءا من طفولتي في الأرجنتين إبان حقبة تميزت بالقلاقل والاضطرابات، وهو ما جعلني أكن عميق التقدير لفكرة الحرية، وظن البعض أن وجود ثقافتين في حياتي هما الثقافة الأرجنتينية اللاتينية من جانب والألمانية الأوروبية من جانب آخر يعد مشكلة ويعني التشتت والحيرة بالضرورة".