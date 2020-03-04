تأجيل معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، عن تأجيل الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب؛ ضمن إطار الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة في الإمارات.

وكان من المقرر إقامة المعرض في الفترة من 15 ولغاية 21 أبريل 2020، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتم التأجيل حتى 23 إلى 29 مايو 2021.

وكانت الإمارات أعلنت مساء أمس الثلاثاء تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن المصابين الجدد هم اثنان من روسيا، واثنان من إيطاليا، وشخص من ألمانيا، وشخص من كولومبيا، وجميعهم كانوا قد خالطوا الإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (وام).

كما قررت وزارة التربية والتعليم تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءا من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع.