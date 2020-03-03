الكويت تمنع الشيشة في المقاهي بسبب فيروس كورونا

قررت وزارة الصحة الكويتية، منع تناول الشيشة في جميع المقاهي خلال الوقت الراهن، كإجراء احترازي للحفاظ على السلامة العامة، وتجنب تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 56 شخصا حتى الآن.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، وجّهت وزارة الصحة بـ“منع جميع المقاهي من تداول (الشيشة) في الوقت الراهن، حتى تقييم الوضع الصحي في البلاد“.

وطالبت الوزارة ”جميع العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية بتوفير بيئة صحية، والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات، واستخدام المطهرات والمعقمات“.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة إجراءات احترازية اتخذتها الكويت أخيرا عقب وصول الفيروس إلى البلاد عن طريق المواطنين العائدين من إيران، تضمنت تعليق الرحلات إلى بضع دول، ووضع العائدين من الدول الموبوءة بالحجر الصحي، وإلغاء الأنشطة والفعاليات، وتعليق الدراسة.