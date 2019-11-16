مهرجان ”الكثبان الإلكترونية“ الموسيقي يعود إلى الصحراء التونسية‎

المصدر: إ ف ب

ينطلق اعتبارًا من اليوم السبت وعلى مدى يومين، المهرجان الموسيقي ”الكثبان الإلكترونية“ في قلب الصحراء التونسية بعروض يتوافد اليها الآلاف وسط ديكور الفيلم العالمي الشهير ”حرب النجوم“.

وتقام الدورة الثالثة للمهرجان في منطقة نفطة في ولاية توزر (جنوب) الحدودية مع الجزائر، والتي شهدت اقبالًا ملحوظًا، في مؤشر إلى عودة النشاط للقطاع السياحي في المنطقة.

ووسط ديكور فيلم ”حرب النجوم“، رقص مئات على أنغام الموسيقى يوم السبت وسط انتشار أمني كثيف.

وقالت السائحة الفرنسية ميليسا فلوري (22 عامًا) ”يعجبني هذا النوع من المهرجانات في فرنسا، ولكن هنا في الصحراء ووسط الديكور، إنه ساحر“.

أُطلق المهرجان عام 2014 ثم توقف في 2015 لأسباب لوجستية قبل أن يُتخذ قرار بتعليقه بعدما استهدف عشرات السياح بهجمات متشددين أرخت بظلالها على القطاع السياحي، الذي يعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد التونسي.

ينظم المهرجان الفندقي الفرنسي التونسي ”علي باتريك الورغي“ بدعم من وزارة السياحة التونسية، ويشارك فيه نحو عشرين عازفًا، بينهم السويسري الشهير ”لوسيانو“ والثلاثي الباريسي ”أبولانيا“.

كما يشارك التركي ”باريس كا“ والإيراني الأمريكي ”بهروز“ والتونسيان ”بن ولولا“.

وينتظر أن يستقطب الحدث نحو ستة آلاف من عشاق الموسيقى الإلكترونية من تونس ودول أوروبية للاستمتاع بثلاثين ساعة دون توقف من الإيقاعات الإلكترونية الصاخبة والتراثية في آن واحد.