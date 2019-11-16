رئيس الاتحاد الفرنسي يصدم كريم بنزيما بشأن عودته لتمثيل منتخب فرنسا

شدد نويل لو غريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على أن عودة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد لصفوف منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة أصبحت صعبة.

وقال لو غريت، خلال تصريحاته لإذاعة ”RMC Sport“ الفرنسية: ”مغامرة بنزيما مع فرنسا انتهت“.

وأضاف: ”بنزيما لاعب رائع، ولا أشكك إطلاقًا في قدراته، وفي ريال مدريد أثبت أنه واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، لكن مغامرته مع فرنسا انتهت“.

يُذكر أن بنزيما، هداف الدوري الإسباني حاليًا برصيد 9 أهداف، لم ينضم لصفوف المنتخب الفرنسي منذ عام 2015، على خلفية الأزمة الشهيرة مع زميله في صفوف الديوك آنذاك فالبوينا، رغم تبرئة اللاعب ذي الأصول الجزائرية بعد ذلك.

وبرر ديديه ديشان، المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي، استبعاده لبنزيما من خططه بأنه قرار فني فقط وليس لأي أسباب أخرى.

تصريحات ديشان

وكان مدرب منتخب فرنسا رد على التصريحات التي طالب بها زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بعودة كريم بنزيما إلى صفوف منتخب الديوك.

وقال زيدان خلال مؤتمر صحفي أثناء سؤال عن مهاجم الملكي، إنه لا يعرف بالضبط ما الذي يمنع بنزيما من العودة للمشاركة مع منتخب بلاده، معتبرًا بأن مواطنه واحد من أفضل المهاجمين الحاليين.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي، حول دفاع زيدان عن بنزيما: ”ليس لدي أي مشكلة في ذلك، إنه مدرب ريال مدريد ومن واجبه أن يتحدث عنه بهذا الشكل“.

وتابع: ”كريم بنزيما يعيش حالة رائعة هذا الموسم مع ريال مدريد، ومع ذلك فمن غير المرجح أن نراه مرة أخرى بقميص منتخب فرنسا، هو مستبعد منذ قضية المقطع الجنسي“.

يذكر أن بنزيما شارك في 81 مباراة دولية وسجل 27 هدفًا بقميص المنتخب الأزرق خلال مسيرته، وآخر بطولة كبرى شارك فيها مع الديوك كانت في مونديال البرازيل 2014.