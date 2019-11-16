اتهام ”النهضة“ بالتدخل لإطلاق سراح مالك ”الحوار التونسي“

أكدت المحامية التونسية والنائب عن حركة الشعب ليلى الحداد، اليوم السبت، أن قرار إطلاق سراح سامي الفهري المالك لقناة ”الحوار التونسي“ صدر بعد تدخل شركة المحاماة ”المنار“، التي يديرها القيادي بحركة ”النهضة“ سمير ديلو في ملف القضية.

وشكّكت الحداد في استقلالية قرار القضاء الذي منح الإفراج للفهري، الموقوف منذ 10 أيام بسبب اتهامات بغسيل الأموال واستغلال شركة مصادرة مختصة في الإنتاج السمعي والبصري.

وذكّرت الحدّاد في تدوينة على صفحتها في“فيسبوك“ بـتصريحات الناطق الرسمي للقطب القضائي سفيان السليطي الذي قال إنه ”وجد ما يعجز عن تصديقه بمنزل الفهري“، مختتمة تدوينتها بـ“سبحان الله“، في إشارة منها إلى تعجب من القرار القضائي.

وكان حاكم التحقيق أفرج، الجمعة، عن سامي الفهري والمتهمين الرئيسيْن في القضية، وهما المتصرفة القضائية لشركة ”كاكتوس برود“ المصادرة ووكيل الشركة حسن إبراهيم؛ لعدم توفر الأدلة الكافية.