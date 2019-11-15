من هو الحبيب الجملي مرشح النهضة لرئاسة الحكومة التونسية؟

بعد مشاورات طويلة، أعلنت مصادر في حركة النهضة، اليوم الجمعة، ترشيحها الحبيب الجملي ليكلف بمهمة الحكومة التونسية المرتقبة.. فمن هو ابن محافظة القيروان الحبيب الجملي؟.

الجملي شخصية سياسية مستقلة مقربة من حركة النهضة، ولد بالقيروان وسط البلاد في آذار/مارس 1959.

تحصّل الجملي على دبلوم مرحلة ثالثة ومختص في التنمية الفلاحية والتصرف في المؤسسات، وأنجز عدة دراسات وبحوث تطبيقية في هذه المجالات.

وبعد مرحلة التخرج عمل في الوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة) مدة 14 سنة، وتعتبر أهم مناصبه ترؤس خلايا البحوث التطبيقية بديوان الحبوب (1992-1995 )، وهي امتداد ”لمشروع القمح الأمريكي“ في تكليف بإجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني حول اعتماد التقنيات الحديثة في إنتاج الحبوب والبقول الجافة.

وتولى الجملي كذلك ”استنباط“ نظام متكامل لتحليل ومراقبة جودة الحبوب المحلية والموردة؛ بهدف وضع حد للخسائر الكبرى التي تتكبدها الحكومة التونسية حينها (سنة 1998) وقطاع واسع من المزارعين.

وكلف الجملي سنة 2005 بالإشراف على تنفيذ مشروع حكومي خاص بتجميع وخزن الحبوب المحلية، وإسداء عديد الخدمات الأخرى للمزارعين المتعاملين معها في نطاق رؤية تهدف إلى إرساء منوال شراكة تجمع بين البعدين التجاري الخاص والتنموي العام.

ويعتبر الجملي من الشخصيات السياسية قليلة الحضور الإعلامي، إذ لا يملك نشاطًا سياسيًا واضحًا، حيث ظهر أول مرة في منصب كاتب لدى وزير الفلاحة في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض النهضويتين، ورشحته الحركة لاحقًا عام 2014 لحقيبة وزارة الداخلية بحكومة الحبيب الصيد الأولى.