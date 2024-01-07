جهازان أمنيان جديدان في اليمن.. توحيد للجهود وتقليم لمخالب الميليشيات

إلى ذلك، قال مصدر مطلّع لـ"إرم نيوز": "تكمن أهمية الأجهزة الأمنية كهذه النوعية، كحالها في كل البُلدان بالعالم، في العناية والاهتمام بالجانب الاستخباراتي، والعمل على كشف المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الدولة، وضبط الجرائم الإرهابية من محاولات اغتيال وعمليات تفخيخ وتفجيرات، قبل الشروع بتنفيذها ووقوعها".

وأوضح المصدر: "بمعنى أدق، سيتكفّل الجهازان، بكل ما له علاقة بملف الإرهاب ورصد العمليات الإرهابية، وتتبّع الخلايا النائمة، وكل ما يندرج في هذا الإطار، إلى جانب مهام أخرى".

توحيد للخبرات والقوات

وعن جدوى القرارين، يقول الصحفي عبد الرحمن أنيس: "هذه القرارات، هي عملية تكاملية بدرجة رئيسة، وتوحيد الجهود في إطار موحد، فعوضاً عن توزيع الجهود في أجهزة استخباراتية منفصلة، جرى جمعها في جهاز واحد، لتعم الفائدة، وتتوحد الخبرات والقوات".

ويرى أنيس، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، أن دمج الأجهزة الاستخباراتية "سيشكل نقلة نوعية من خلال ما سيُحدثه من تكامل عملي بين الأجهزة، فما ينقص هذا الجهاز من معلومات سيوفره الجهاز الآخر، وبالتالي يتوحد الجهد باتجاه واحد"، لافتاً إلى أنه: "عندما يعمل أكثر من جهاز استخباراتي ضمن فريق وجهاز واحد، بالتأكيد ستكون النتيجة أفضل بكثير ممن يعملون فرادى".

واستبعد أنيس أن يكون هدف تلك القرارات "تقليم أظافر مكوّن على حساب مكوّن آخر"، داعياً قواعد تلك المكونات إلى "عدم التخوف"، بل طالبهم "بالتفاؤل حيال ذلك"، مشيراً إلى أن "كافة قادة هذه المكونات أعضاء في المجلس القيادي الرئاسي، ولم تصدر تلك القرارات، حتى جرى اعتمادها من قبلهم جميعاً، وقاموا جميعهم بالموافقة عليها".