اليمن.. العليمي يصدر قراراً بإنشاء كيانين أمنيين جديدين في عدن

وأوكل قرار تشكيل الجهاز المركزي لأمن الدولة، للقائمين على الأجهزة المُدمجة بالإضافة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، الإعداد والتجهيز واستكمال أعمال الدمج في مدة أقصاها 6 أشهر، من تاريخ صدور القرار.

وسيتبع جهاز مكافحة الإرهاب لرئيس اللجنة الأمنية العُليا، ويخضع لإشراف اللجنة، على أن تُخصص له ميزانية مالية مستقلة، ونظام مالي مستقل.