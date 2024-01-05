اليمن.. العليمي يصدر قراراً بإنشاء كيانين أمنيين جديدين في عدن
أصدر رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الخميس، قراراً يقضي بإنشاء جهاز أمني متخصص تحت مسمى "جهاز مكافحة الإرهاب"، سيكون مقره عدن.
جاء ذلك بموجب قرارات متعلقة بالأجهزة الأمنية للدولة تضمنت كذلك إنشاء "الجهاز المركزي لأمن الدولة" والذي بموجبه سيتم دمج عدة أجهزة أمنية.
وسيضم الكيان الجديد "الجهاز المركزي للأمن السياسي" و"جهاز الأمن القومي" والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية و"قوات العمالقة" في إطار جهاز استخباري واحد.
وتضمنت القرارات أن يكون مقرا "الجهاز المركزي للدولة"، و"جهاز مكافحة الإرهاب"، في العاصمة المؤقتة عدن، على أن يرتبط الأول بالعليمي، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ كافة المهام الموكلة إليه.
وأوكل قرار تشكيل الجهاز المركزي لأمن الدولة، للقائمين على الأجهزة المُدمجة بالإضافة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، الإعداد والتجهيز واستكمال أعمال الدمج في مدة أقصاها 6 أشهر، من تاريخ صدور القرار.
وسيتبع جهاز مكافحة الإرهاب لرئيس اللجنة الأمنية العُليا، ويخضع لإشراف اللجنة، على أن تُخصص له ميزانية مالية مستقلة، ونظام مالي مستقل.