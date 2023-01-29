اليمن.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يشكل قوات عسكرية جديدة‎‎

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، قرارين جديدين، اليوم الأحد، شكل بموجبهما قوات عسكرية جديدة بمسمى "قوات درع الوطن"، وعين قائدا لها.

وقضى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الذي حمل رقم ( 18) لسنة 2023، بإنشاء وحدات عسكرية تحت اسم (قوات درع الوطن)، على أن تكون قوات احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووفقا للقرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، فإن للقائد الأعلى للقوات المسلحة الحق في تحديد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه، وأن تُلزم هذه القوات بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانيين ذات الصلة وبتوجهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما صدر قرار ثان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حمل رقم (19) لسنة 2023، وقضى بتعيين العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي قائدا لقوات درع الوطن.

والعميد بشير الصبيحي المضربي هو أحد القيادات العسكرية السلفية المعروفة، المنضوية إلى قوام القوات التابعة للشرعية منذ بدء الحرب ضد الميليشيات الحوثية في محافظة لحج وعدن والحديدة وتعز، كما شارك سابقا في عدة حروب ضد الحوثيين في منطقة دماج في محافظة صعدة في مطلع الألفية الثالثة.