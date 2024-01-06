اليمن.. مقتل ضابطين وإصابة 9 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في أبين
قُتِل ضابطان وجُرح 9 جنود آخرين، اليوم السبت؛ جراء انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية عسكرية تابعة للقوات الجنوبية المُسلحة، في محافظة أبين جنوب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن: "عبوة ناسفة، زرعتها العناصر الإرهابية في وقت سابق، انفجرت أثناء مرور الدورية العسكرية للواء السادس دعم وإسناد، والتي كانت تؤدي مهامها، شرق مديرية مودية الواقعة شرق محافظة أبين المحاذية للعاصمة المؤقتة للبلاد عدن".
وأكدت المصادر أن "الانفجار أسفر عن مقتل ضابطين، وهما قائد الكتيبة الأولى في اللواء السادس دعم وإسناد العقيد عارف قاسم الحازمي، وقائد سرية في اللواء ذاته عمار علي حمادي، وإصابة 9 جنود من زملائهما بجروح متفاوتة".
بدوره، قال المتحدث العسكري للقوات الجنوبية المسلحة المُقدم محمد النقيب، إن "العناصر الإرهابية، دائماً ما تتسلل إلى ممرات عبور المركبات المدنية والعسكرية، في تلك المناطق، وتقوم بزراعة العبوات الناسفة، غير آبهة بحياة المدنيين على الأقل".
وأكد في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، أن "معركة الحرب على الإرهاب مستمرة، وهي معركة وجود وحسمها أمر حتمي"، لافتًا إلى أنها "حرب كونية، وطويلة وبالغة الكلفة، نخوضها بكل بسالة ونحقق في انتصارات ونجاحات على الأرض، تنعكس أهميتها ومكتسباتها على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وكشف النقيب، عن وجود جهات وأطراف تقوم بمدّ وتمويل العناصر الإرهابية بمختلف أشكال الدعم اللوجيستي من تسليح وتغذية وخلافه، مشيراً إلى أن "هذه الأطراف معروفة بعلاقاتها وارتباطاتها التاريخية بالتنظيمات الإرهابية، واستخدامها للإرهاب كورقة لمحاربة الجنوب والجنوبيين".
وكان النقيب قد شدّد في سياق حديثه، على أن "مواجهة هذه الآفة تتطلب جهداً وطنياً وعالمياً لحسمها، واقتلاعها من جذورها، حسماً يشمل كافة العناصر والتنظيمات الإرهابية، وكافة القنوات الفكرية والمادية والبشرية التي تستند عليها".