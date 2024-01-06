اليمن.. مقتل ضابطين وإصابة 9 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في أبين

قُتِل ضابطان وجُرح 9 جنود آخرين، اليوم السبت؛ جراء انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دورية عسكرية تابعة للقوات الجنوبية المُسلحة، في محافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن: "عبوة ناسفة، زرعتها العناصر الإرهابية في وقت سابق، انفجرت أثناء مرور الدورية العسكرية للواء السادس دعم وإسناد، والتي كانت تؤدي مهامها، شرق مديرية مودية الواقعة شرق محافظة أبين المحاذية للعاصمة المؤقتة للبلاد عدن".

وأكدت المصادر أن "الانفجار أسفر عن مقتل ضابطين، وهما قائد الكتيبة الأولى في اللواء السادس دعم وإسناد العقيد عارف قاسم الحازمي، وقائد سرية في اللواء ذاته عمار علي حمادي، وإصابة 9 جنود من زملائهما بجروح متفاوتة".