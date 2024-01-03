"المجلس الانتقالي" يحذّر من تجاهل قضية شعب الجنوب في اليمن

حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الثلاثاء، من تجاهل أو ترحيل قضية شعب الجنوب في مفاوضات العملية السياسية في اليمن، باعتبار أن ذلك "لن يقود إلى سلام".

جاء هذا التحذير، في اجتماع هو الأول لمجلس العموم لدى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي شهدته العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وبحضور كافة هيئات المجلس.

وحمل الاجتماع شعار "تعزيز الأداء السياسي والعمل المؤسسي نحو استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية المستقلة".

وشدد مجلس العموم، على أولوية وضع إطار تفاوضي خاص لقضية شعب الجنوب، في مفاوضات العملية السياسية، "لضمان تحقيق السلام المنشود".

وأشار إلى تمسكه "بحق شعب الجنوب في السيادة على أرضه وثرواته، وحقه في الاستقلال واستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة على حدودها المتعارف عليها دوليًا".

كما أكد انفتاح المجلس الانتقالي الجنوبي، على كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في الجنوب، ومضيّه في نهج الحوار البنّاء مع كل القوى الجنوبية.

وأبدى أيضا استعداده الكامل "للحوار مع القوى السياسية المناوئة لمليشيا الحوثيين في الشمال، للوصول إلى مقاربات وتفاهمات تعزز التعاون والعمل المشترك، في إطار المصالح المتبادلة والمسؤوليات والهموم المشتركة".