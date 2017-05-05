البنتاغون يدرس إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى أفغانستان‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ستطلب من البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى أفغانستان لكسر الجمود القائم في المعارك مع حركة طالبان.

وبعد الخفض المطرد لعدد القوات الأميركية منذ العام 2011، قال قادة عسكريون أمريكيون إنهم بحاجة لتعزيز قواتهم على الأرض لمساندة القوات الأفغانية بشكل أفضل والمساعدة في استعادة الأراضي من طالبان.

وذكرت ذات المصادر أن البنتاغون سيطلب ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جندي إضافي، سيكلّفون أساسا بتقديم المشورة وتدريب الجيش والشرطة الأفغانيين.

ويبلغ عدد الجنود الأميركيين المتواجدين في أفغانستان حاليَا، نحو 8400 جندي، بالإضافة إلى خمسة آلاف جندي من حلفاء حلف شمال الأطلسي، يقومون بمهمات استشارية أيضًا.

وقالت مساعدة وزير الدفاع للعمليات الخاصة تيريزا ويلان خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ: “أتوقع أن تذهب هذه المقترحات إلى الرئيس خلال الأسبوع المقبل”.

وأضافت أن الهدف هو “تجاوز الجمود وإيضاح أن أفغانستان شريك مهم جدًا للولايات المتحدة في منطقة متوترة للغاية”.