طالبان الأفغانية تعلن بدء “هجوم الربيع”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، إطلاق هجومها الربيعي السنوي تحت اسم “عملية منصوري”.

وتوعدت الحركة في بيان أصدرته الجمعة، بأن “الهدف الرئيس لعملية منصوري (اسم زعيمها السابق)، سيكون القوات الأجنبية وبنيتها التحتية العسكرية والاستخبارية، والقضاء على مرتزفتها”.

وأعلن البنتاغون الأمريكي، أمس الخميس، مقتل جنديين أمريكيين خلال عملية ضد مجموعة تابعة لتنظيم داعش في أفغانستان.

وجاءت تلك العملية بعد أيام فقط من هجوم كبير لحركة طالبان على قاعدة للجيش الأفغاني أوقع أكثر من 140 جنديًا أفغانيًا بعد تمكن عناصر من طالبان من اختراق القاعدة في زي عسكري.