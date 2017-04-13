البنتاغون يعلن استهداف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة “غير نووية”

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

أعلن البنتاغون استهداف الجيش الأمريكي مواقع لتنظيم داعش في أفغانستان، اليوم الخميس، بأكبر قنبلة “غير نووية”، في أول استخدام لها أثناء المعارك، مستهدفًا شبكة أنفاق تابعة للتنظيم في أفغانستان.

وقالت القوات الأمريكية في أفغانستان، في بيان لها إن “قنبلة (جي بي يو-43/بي) القوية جدًا استهدفت شبكة أنفاق في منطقة (أشين) في ولاية (ننغرهار) الساعة 7:32 بالتوقيت المحلي”.

وأكد المتحدث باسم سلاح الجو الكولونيل بات رايدر أن “القنبلة هي أضخم قنبلة غير نووية تستخدم في القتال، وتزن 11 طنًا وتحتوي على مادة (تي إن تي) شديدة الانفجار، وتم إطلاقها من على بعد 300 متر”.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون آدم ستامب إلى أن القنبلة ألقيت من طائرة نقل “أم – سي130” على المواقع المستهدفة.

كما أفاد قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون “مع تفاقم خسائر عناصر داعش كتائب- خراسان، لجأوا إلى العبوات المتفجرة والتحصينات والأنفاق لتعزيز دفاعاتهم، والقنبلة هي “الذخيرة المناسبة لتقليل هذه الحواجز والحفاظ على زخم هجومنا” على التنظيم.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: “يجب أن نقلص مناطق عملياتهم، وهذا ما فعلناه”.

ويطلق على هذه القنبلة تسمية “أم القنابل” وتم تطويرها بسرعة العامين 2002-2003 على خلفية الاجتياح الأميركي للعراق، وأفاد الجيش أن التجربة الأخيرة لهذه القنبلة جرت العام 2003.