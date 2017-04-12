أول تعليق للجيش الليبي بشأن إسقاط طائرة قطرية تحمل أسلحة لداعش

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

قال الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، إنه لا معلومات لديه تؤكد أو تنفي خبر إسقاط طائرة قطرية كانت تحمل أسلحة إلى تنظيم داعش في ليبيا، اليوم الأربعاء.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: “الطائرة كما جاء في الأخبار أسقطت خارج قطاعنا”.

وكانت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة قالت إن طيراناً مجهولاً أسقط فجر اليوم الأربعاء طائرة عسكرية قطرية كانت في طريقها لمطار معيتيقة العسكري في مدينة طرابلس الذي تسيطر عليه الميليشيات المتشددة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية متطابقة قولها: إن “الطائرة كانت قادمة لدعم تنظيم داعش في سبها ومصراتة ودرنة وطرابلس بالأسلحة المتطورة لإنهاك القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وإن هذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها طائرات قطرية، أو سفن حربية على سواحل ليبيا”، على حد زعمها.

وقالت المصادر الأمنية: إن “الجيش الوطني الليبي في طريقه لأن يكون جيشاً نظامياً، ولكن قطر تصر على استمرار الفوضى”، وفقاً لما أوردته الوكالة.

وكان رواد لمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا اليوم الأربعاء صورة لحطام طائرة أكدوا أنها قطرية وأنها كانت تحمل أسلحة لداعش.