8 قتلى بانفجار استهدف قوات لحلف الأطلسي قرب السفارة الأمريكية بأفغانستان

المصدر: كابول – إرم نيوز

قتل ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب 20 آخرون غالبيتهم من المدنيين بجروح، اليوم الأربعاء، في تفجير استهدف آليات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، بالقرب من السفارة الأمريكية بمدينة كابول في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش، إن “الهجوم الذي استهدف موكبًا لقوات أجنبية، أوقع 8 قتلى و25 جريحا غالبيتهم من المدنيين”.

وأشار مصدر أمني أفغاني، إلى أن “الهجوم نفذ بواسطة سيارة مفخخة، استهدفت موكبًا أجنبيا كان يقوم بدورية بالقرب من السفارة الأمريكية، والمقر العام لقوات الحلف الأطلسي “ناتو””.

وأكد المصدر على “سقوط 8 قتلى و22 جريحًا كلهم من المدنيين، بينما أصيب جنديان أمريكيان بجروح طفيفة، تم على إثرها إجلاؤهما من المكان”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي بعد أيام على بدء “هجوم الربيع” لحركة طالبان، التي توعدت من خلاله باستهداف القوات الدولية.

وعادة ما يكون الربيع بداية موسم القتال، غير أن طالبان واصلت خلال هذا الشتاء حربها ضد القوات الحكومية، ونفذت أعنف هجماتها في نيسان/أبريل التي استهدفت قاعدة عسكرية عند مشارف مدينة مزار شريف، كبرى مدن شمال البلاد، وأسفر عن مقتل 135 مجندا على الأقل.

وتتولى قوات الشرطة والجيش الأفغانية، مهمة ضمان أمن البلاد منذ أن أنهى الحلف الأطلسي المهمة القتالية لقواته عام 2015. وتسيطر القوات الأفغانية على نحو 60% من الأراضي، ومن المتوقع أن تكون الأشهر المقبلة في غاية الصعوبة عليها.