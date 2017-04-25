خامنئي: على رئيس إيران المقبل الحدّ من سياسة الانفتاح على الغرب

المصدر: وكالات - إرم نيوز

دعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي، مرشحي الرئاسة اليوم الثلاثاء للتركيز على الاكتفاء الذاتي اقتصاديًا، لينأى بنفسه بشكل أكبر عن سياسة الانفتاح على الغرب والسعي إلى الحصول على استثمارات أجنبية، والتي ينتهجها الرئيس حسن روحاني.

ويأمل حلفاء خامنئي الذين يتطلعون لفوز جناحهم المحافظ بالرئاسة، أن يعاقب الناخبون روحاني على بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من رفع العقوبات بموجب اتفاق نووي يعدّ السّمة المميزة لفترته الأولى.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن خامنئي قوله: “يتعيّن على المرشحين أن يتعهدوا بالتركيز على الإمكانيات الوطنية والطاقات المحلية لحل المشكلات الاقتصادية.. بدلاً من التطلع للخارج”.

ووعد رجل الدّين الذي يحظى بنفوذ واسع إبراهيم رئيسي، وهو المنافس الرئيس لروحاني في الانتخابات التي ستُجرى في 19 مايو/ أيار، بتوفير ما يزيد على 1.5 مليون وظيفة سنويًا إذا تم انتخابه.

ووعد مرشح آخر، وهو رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، بتوفير 5 ملايين وظيفة سنويًا، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن حليف وثيق لخامنئي قوله:”مشكلاتنا لن يحلها الأمريكيون والغربيون… مشكلات إيران لا يمكن أن تحلها إلا كفاءات الخبراء المحليين”.

ورُفعت معظم العقوبات التي فُرضت على إيران بسبب برنامجها النووي في 2016 بموجب اتفاق مع 6 قوى كبرى من بينها الولايات المتحدة في 2015.

وعلى الرغم من ذلك، أحجمت البنوك العالمية الرئيسة عن التعامل مع إيران بسبب مخاوف من معاقبتها بسبب ما تبقَّى من عقوبات أمريكية ليس لها صلة بالقضية النووية، ممّا أدى إلى إبطاء جهود إعادة بناء التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات.

وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى نحو 7.4 %، قال صندوق النقد الدولي في فبراير/ شباط، إن النمو في القطاع غير النفطي بلغ 0.9 % في المتوسط “مما يعكس استمرار المشكلات في تدبير الموارد المالية”.