في هجوم حاد.. مرشح خامنئي يدعو روحاني للتوقّف عن “الخطابات الرنانة”

المصدر: طهران – إرم نيوز

هاجم مرشح التيار الأصولي المتشدد للانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الحالي حسن روحاني، داعيًا إياه لما أسماه بـ”الكف عن الخطابات الرنانة” التي يبثها التلفزيون الرسمي “دون فائدة”.

وقال رئيسي في رسالة إلى روحاني وصفتها وسائل الإعلام الإيرانية بـ”المهمة”: “كلانا أهل قانون ورجال دين ويجب علينا قبل الجميع أن نلتزم بالضوابط الأخلاقية في المنافسة”، مضيفًا أن “مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تبث خطاباتك بشكل متوالٍ، ومن المعيب أن تكون المنافسة للخدمة مشوبة بهذا العيب الدعائي ولا فائدة من هذه الخطابات الرنانة”.

وفي سياق متصل، أشار رئيسي -الذي يحظى بدعم المرشد الأعلى علي خامنئي- خلال لقائه حشدًا من أساتذة الجامعات الإيرانية في طهران، إلى أن “البعض يقول إنني منافس لفلان أو لآخر لكنني في الحقيقة منافس للبطالة والفقر وعدم الكفاءة”.

بدوره، استبعد المسؤول السابق للحملة الشعبية للرئيس حسن روحاني، في الانتخابات السابقة، فوز الرئيس بولاية ثانية واعتبر ذلك أمرًا صعبًا بسبب ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة.

فيما أظهر أول استطلاع للرأي بشأن الانتخابات الرئاسية، تفوق روحاني على سلفه محمود أحمدي نجاد، والمرشحين المتشددين محمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي.

وبدأ روحاني بجولة على العديد من المحافظات والمدن الإيرانية لافتتاح مشاريع سكنية واستثمارية قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية في مسعى منه لكسب تأييد الناخبين الإيرانيين.