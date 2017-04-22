البابا يشبه مراكز إيواء اللاجئين في أوروبا بـ”معسكرات الاعتقال”

المصدر: الفاتيكان - إرم نيوز

شبه البابا فرنسيس بعض مراكز إيواء اللاجئين في أوروبا بـ”معسكرات الاعتقال” التي أقامها النازيون، داعيا إلى استقبال المهاجرين بشكل أفضل.

وقال “نعيش في حضارة لا تكتفي بعدم إنجاب أطفال فحسب، بل تغلق كذلك بابها في وجه المهاجرين: هذا انتحار”.

وخلال مراسم أقيمت تكريما لـ “الشهداء المسيحيين” وبينهم الأب جاك هاميل الذي قتله جهاديون في فرنسا في 2016، انتقد البابا “مخيمات اللاجئين هذه، والتي يعتبر كثير منها معسكرات اعتقال مكتظة بالناس (…) لأن الاتفاقات الدولية تبدو أهم من حقوق الإنسان”.

وأضاف، “فلنفكر بالقسوة والاستغلال اللذين يتعرض لهما هؤلاء القادمون على القوارب، ايطاليا واليونان ترحبان (بالوافدين الجدد) ولكن الاتفاقات الدولية تعني أنه لا يمكنهم الاستمرار” في رحلاتهم.

وانتقد كذلك العدد المتزايد من السياسيين الايطاليين، الذين يصرون على أن بلدهم غير قادر على التعامل مع تدفق اللاجئين الذين وصل أكثر من نصف مليون منهم إلى إيطاليا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال البابا “لو استقبلت كل بلدية في إيطاليا لاجئين اثنين فقط لوجدنا مكاناً للجميع”.

والتقى البابا اليوم السبت، لاجئين اتوا بشكل قانوني إلى أوروبا برعاية منظمة “سانت ايجيديو” الكاثوليكية، معتبراً أن على أوروبا أن تتعامل بكرم أكبر مع الوافدين الجدد.

ومن ناحية أخرى، أشاد بامرأة مسيحية قتلت بسبب ديانتها أمام زوجها المسلم، وهو لاجئ التقاه في اليونان العام الماضي.

وأضاف البابا الذي بدا عليه التأثر وهو يتحدث، أنه يرغب بأن يتم تذكرها مع جميع الشهداء المسيحيين. موضحا أنه كان التقى زوجها، وهو أب لثلاثة أطفال، خلال زيارة قام بها لمركز للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية العام الماضي.

وقال “لا أعرف ماذا حل به الآن وهل كان تمكن من الخروج من معسكر الاعتقال الذي كان فيه إلى مكان آخر”. وأضاف “نظر إلي وقال:”قداسة البابا، أنا مسلم وزوجتي كانت مسيحية، نحن خائفون في بلدنا (…) رأوا صليبها وطلبوا منها أن ترميه وعندما رفضت، ذبحوها أمامي أحببنا بعضنا كثيراً”..

ولم يفصح البابا عن جنسية اللاجئ، إلا أن معظم المهاجرين الذين كانوا في ليسبوس خلال فترة زيارته هم سوريون هربوا من النزاع الدامي في بلادهم.

وكان البابا فرنسيس، قد اصطحب معه العام الماضي 12 لاجئا سوريا إلى الفاتيكان.