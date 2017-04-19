موناكو يؤكد تفوقه على بروسيا دورتموند ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: باريس ـ إرم نيوز

واصل موناكو مغامرته في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث صعد للدور قبل النهائي للمسابقة القارية عقب فوزه 3 / 1 على ضيفه بروسيا دورتموند الألماني في إياب دور الثمانية للبطولة.

وكان موناكو قد فاز 3 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي، ليفوز 6 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقدم موناكو بهدف مبكر حمل توقيع كيليان مبابي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف النجم الكولومبي رادميل فالكاو الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وأعاد ماريو رويس المباراة لأجواء الإثارة مرة أخرى، بعدما سجل هدفًا لمصلحة دورتموند في الدقيقة 48، قبل أن يضيف فالير جيرمان الهدف الثالث لموناكو في الدقيقة 81.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها موناكو للمربع الذهبي منذ عام 2004، عندما صعد للمباراة النهائية للمسابقة أمام بورتو البرتغالي.