سفن التحالف العربي ترصد ألغامًا بحرية تهدد الملاحة الدولية في السواحل اليمنية

المصدر: عدن – إرم نيوز

رصدت القوات البحرية السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، عددا من الألغام في السواحل اليمنية، مؤكدة أن مليشيات الحوثي و صالح، هي المسؤولة عن زراعة هذه الألغام في المياه الإقليمية لليمن.

وقالت قوات التحالف العربي، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن “الفرق المتخصصة، أجرت فحصاً للألغام تبين من خلاله أنها مصنعة بطريقة ووسائل بدائية، وزراعتها في هذه الأماكن من أساليب المليشيات الانقلابية التي تعمدت نشرها في السواحل اليمنية”.

وشددت قوات التحالف، على مخاطر هذه الألغام المزروعة على سواحل “ميدي” في محافظة حجة، وقالت إنها “تهدد سلامة وحركة الملاحة الدولية والتجارية، وسفن الإغاثة والمساعدات الداخلة إلى المدن والمحافظات اليمنية، خاصة أنها طافية باتجاه تلك الممرات”.

ولفتت قوات التحالف، إلى أن “هذا النوع من الألغام يعتبر مخالفاً للقوانين الدولية، نظراً لما تشكله من خطورة بالغة على السفن الدولية، وتهديد صريح لإعاقة الممرات الملاحية الاستراتيجية”.

وفككت الفرق الهندسية، التابعة لقوات الحكومة الشرعية في اليمن، الأسبوع الماضي، عدداً من الألغام البحرية التي زرعها الانقلابيون في وقت سابق، في سواحل ميدي بحجة.