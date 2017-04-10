ما هو اللقب الذي أطلقه الرئيس اليمني على الأمير محمد بن سلمان؟

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

أطلق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، لقبًا جديدًا على ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وصفه فيه بـ “أمير الشباب العربي”، ليعكس دور الأمير الشاب الرئيسي في عمليات التحالف العربي في اليمن بوصفه وزير الدفاع الذي تقود بلاده عمليات التحالف العسكرية.

وكان الرئيس هادي يتحدث في العاصمة الرياض أمام مستشاريه وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والمشايخ والأعيان والشخصيات الوطنية والوجاهات الاجتماعية، عندما وجه جزء من خطاب طويل للأمير محمد بن سلمان.

وقال الرئيس هادي في الخطاب “الشعب اليمني لا يمكن أن ينسى الكلمات الصادقة والمخلصة التي قالها أمير الشباب العربي، الأمير محمد بن سلمان، أمام جمع من مشايخ وأعيان اليمن، التي جسد فيها عمق الترابط ووحدة المصير والإصرار على تحقيق أهداف الحزم والأمل بأن لا تكون اليمن فريسة لإيران وأدواتها”.

وأضاف في كلمته التي حضرها نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، “أقول للأمير محمد بن سلمان شكرًا لك على أفعالك قبل كلماتك، فلقد أثبت أننا أمام جيل عربي أصيل قادر على أن يدافع عن كل شبر من أرض العرب”.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء الماضي، عددًا من أبرز مشايخ القبائل اليمنية، وغالبيتهم يتزعمون المقاومة الشعبية، التي تحارب الحوثي وصالح في محافظات مختلفة.

وخلال أول لقاء من نوعه على هذا المستوى الرفيع منذ بداية الحرب في 26 مارس/ آذار 2015، خاطب الأمير محمد بن سلمان المشايخ قائلاً: “نحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا كما كنا في السابق، وكما سنكون في المستقبل”، وأثنى على اليمن كثيرًا ووصفها بـ”عمق العرب”، وأن “كل الجذور والأعراق ترجع إلى اليمن”.