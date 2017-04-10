السعودية تربط هيئة الرياضة بالأمير محمد بن سلمان.. تعرف على السبب

المصدر: إرم نيوز

وافق مجلس الوزراء السعودي على ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيميًا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، في الجلسة التي عُقدت بعد ظهر اليوم الإثنين، في روضة خريم، بمنطقة الرياض.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء، بارك ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية، جنوب العاصمة الرياض، على مساحة 334 كيلو مترمربعًا، وذلك ضمن الخطط الهادفة إلى دعم رؤية السعودية 2030 بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في تنويع مصادر الدخل.

وترغب السعودية من تبعية الهيئة العامة للرياضة لمجلس الشؤون الاقتصادية بهدف الإسراع من وتيرة خصخصة الأندية التي شرعت المملكة في التوجه نحوها خلال الأشهر الأخيرة.

كما سيساهم الأمر في تطبيق نظام الحوكمة ومراجعة ديون الأندية التي تهدد مستقبل كرة القدم في السعودية.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد عن بدء خطوات جدية في خصخصة الأندية السعودية.