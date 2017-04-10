تقارير.. محمد كنو على أبواب نادي الهلال السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قالت تقارير صحافية، إن لاعب وسط الاتفاق السعودي محمد كنو سينضم لنادي الهلال بدءًا من الموسم المقبل، بعد أن استلم اللاعب في وقت سابق شيكاً بمبلغ 2.5 مليون ريال عن طريق عضو شرف هلالي معروف بدعمه للإدارة الحالية، على أن يستلم مثلها عند التوقيع.

وبحسب ما نقلت صحيفة “عز” السعودية، فإن عقد اللاعب سيكون بمبلغ خمسة ملايين ريال للموسم الواحد.

وكان شقيق اللاعب قد أعلن من قبل عن اهتمام نادي ليون الفرنسي بخدماته.

وقدم الاتفاق عروضا مالية سخية لإقناع كنو بالبقاء لكنه لم يفلح.

ووفقا لذات التقارير، حسمت الصفقة بناء على رغبة اللاعب بتمثيل الأزرق العاصمي، حيث سيدخل فترة الستة أشهر الحرة خلال الصيف المقبل، وسيكون باستطاعته التوقيع دون الرجوع لناديه على أن يشتري الفترة المتبقية من عقده ليمثل فريق الهلال بداية من الموسم المقبل.

وكان غرم العمري وكيل أعمال اللاعب قد أبلغ دارة النادي برغبة موكله في الرحيل، قبل دخوله الفترة الحرة بالتزامن مع فترة الانتقالات الصيفية المقبلة التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ شاء، في ظل الرغبة الكبيرة من قبل الأندية في التوقيع معه نظرا للإمكانات التي يمتلكها.

يذكر أن كنو من أبرز اللاعبين في خط الوسط فنياً ويعاب عليه عدم الجدية والانضباط، حيث أوقعت عليه إدارة الاتفاق عددا من العقوبات الانضباطية خلال الموسمين الماضيين.