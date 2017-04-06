الحكومة اليمنية: 14 ألف مختطف في سجون الحوثيين منذ عامين‎

المصدر: عدن – إرم نيوز

أفادت الحكومة اليمنية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي بأن أعداد المختطفين والمحتجزين تعسفياً في سجون ميليشيا الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح، منذ الانقلاب الذي نفذته قبل عامين، تجاوز 14 ألف شخص”.

وأضافت وزارة حقوق الإنسان، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، الموالية لهادي، أنه “بخلاف المحتجزين، بلغت أعداد من تم إخفاؤهم قسراً ي 3 آلاف مواطن، على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، السياسي البارز محمد قحطان، والقياديان ناصر منصور هادي، وفيصل رجب”.

وأشار البيان إلى أن “الأربعة المذكورين تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أن قوائم المختطفين حوت الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية”.

وكان القرار الأممي رقم 2216 الصادر في إبريل/نيسان 2015 قد طالب بالإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص قيد الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً.

ورصدت الوزارة، بحسب البيان، “وفاة ٧٣ شخصاً، تحت تعذيب المليشيات الحوثية، التي استخدمت كل ما لا يمكن تصوره من أساليب التعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين إزاء تلك الاتهامات، غير أنها عادة ما ترفضها جملة وتفصيلاً.

وتشهد عدة محافظات يمنية حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.