الذهب يسجل أعلى مستوى منذ 5 أشهر بفعل توترات جيوسياسية‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

سجل الذهب أعلى مستوى في خمسة أشهر، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على أصول تعد ملاذًا آمنًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1288.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1295.42 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وتخلى المعدن الأصفر عن بعض مكاسبه مع تعافي الدولار مقابل الين من أقل مستوى في خمسة أشهر عند 108.11 ين الذي سجله في وقت سابق اليوم. وفي أحدت تعاملات، نزل الدولار 0.25% إلى 108.35 ين، وفقًا لـ”رويترز”.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1290.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.2% في التعاملات الفورية إلى 18.55 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 18.649 دولار.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 972 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.4% إلى 791.80 دولار للأوقية.