كوريا الشمالية تحذّر من اندلاع حرب نووية في أي لحظة

المصدر: بيونغ يانغ- إرم نيوز

حذر نائب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة الاثنين من “احتمالية اندلاع حرب نووية في أي لحظة” في شبه الجزيرة الكورية، حيث ألقى باللوم على الولايات المتحدة بسبب “تهديداتها الخطيرة”.

وقال كيم إن يونغ للصحفيين إن واشنطن “مصممة في تهديداتها الخطيرة بالتلويح بالقوة ” في شبه الجزيرة الكورية مع وجودها العسكري وتهدد السلام والامن وتدفع الوضع “إلى حافة الحرب”.

وفي وقت سابق الاثنين في سول، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إن بيونغ يانغ يجب ألا تختبر عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا قوة القوات المسلحة الأمريكية في المنطقة.

وقال بنس، عقب اجتماع مع رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة، “سندحر أي هجوم، وسنواجه أي استخدام لأسلحة تقليدية أو نووية برد ساحق وفعال”.