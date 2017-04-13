الدولار يرتفع بعد هبوط بفعل تعليقات ترامب عن العملة والفائدة

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

ارتفع الدولار، اليوم الخميس، متعافياً من هبوط اعتبره المستثمرون مبالغا فيه في أعقاب تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن العملة الأمريكية تكتسب قوة أكبر مما ينبغي وإنه يفضل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.

وتضرر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية بشدة بعد تصريحات ترامب لصحيفة “وول ستريت جورنال” التي قال فيها أيضا إن قوة الدولار ستضر الاقتصاد.

وزاد الدولار أمام سلة من عملات رئيسية 0.3% اليوم بعدما تراجع أمس الأربعاء 0.6 % في أكبر هبوط يومي له فيما يزيد على 3 أسابيع.

ومقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند 109.20 ين بعدما هبط إلى 108.73 ين في أوائل المعاملات الآسيوية مسجلا أدنى مستوياته في 5 أشهر.

وتراجع اليورو 0.5 في المئة إلى 1.0619 دولار بعدما لامس أعلى مستوياته في أسبوع في تعاملات الأسواق الخارجية.