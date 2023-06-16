الكرة الإيطالية تخسر 5 ألقاب في أسبوعين

وعلى مستوى المنتخبات وصل منتخب إيطاليا لنهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في الأرجنتين، لكنه خسر 0/1 أمام أوروغواي في المباراة النهائية يوم 12 يونيو.

وكانت خاتمة الخيبات الإيطالية بخسارة المنتخب الأول 1/2 أمام إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، أمس الخميس.

ولا شك أن الفوز في هذه المباريات أو بعضها كان سيعيد الكثير من الهيبة لكرة القدم الإيطالية التي تعرضت لنكسات كبرى في السنوات الماضية أبرزها الغياب عن كأس العالم 2018 و2022.

لكن يحسب لمنتخب إيطاليا، وسط هذه الخيبات، فوزه بكأس أمم أوروبا (يورو 2020).

ويملك منتخب إيطاليا 4 ألقاب في كأس العالم، في حين حققت الأندية الإيطالية 12 لقبًا في دوري أبطال أوروبا و9 ألقاب في الدوري الأوروبي ولقبًا في الدوري الأوروبي.