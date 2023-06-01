إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي على حساب روما

بادر روما بالتسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، من جملة رائعة انتهت بانفراد على مرمى الفريق الإسباني.

وتعادل أشبيلية بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جيانلوكا مانشيني، لاعب الفريق الإيطالي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة التي أقيمت بملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، بالتعادل 1 / 1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للفريق الإسباني، بفضل تألق بونو، الذي تصدى لركلتي ترجيح باقتدار.

وفي ركلات الترجيح، سجل الأرجنتينيون لوكاس أوكامبوس وإريك لاميلا وغونسالو مونتيال والكرواتي إيفان راكيتيتش لإشبيلية الذي ظفر باللقب السابع في تاريخه في المسابقة، فيما سجل براين كريستانتي الركلة الوحيدة لروما الذي أهدر له مانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز ركلتين.